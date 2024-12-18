На Харківщині на засніженій дорозі застрягла фура: як її витягали (відео)

У селищі Старий Салтів правоохоронці допомогли водію фури під час зимової негоди, розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Ввечері 16 грудня поліцейські Денис Керпек, Дмитро Новицький та Юлій Дудін на службовому автомобілі патрулювали у селищі. На дорозі вони побачили фуру, яка застрягла на дорозі, та перекрила рух для інших автомобілів.

«Вантажівку намагався зсунути з руху трактор, однак у зв’язку з засніженою дорогою автомобіль лишився на місці. Поліцейські приєднали трос до трактора та спільними зусиллями зрушили фуру з місця. Рух транспорту був поновлений», – розповіли правоохоронці.