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На Харківщині на засніженій дорозі застрягла фура: як її витягали (відео)

Суспільство 15:54   18.12.2024
Вікторія Яковенко
На Харківщині на засніженій дорозі застрягла фура: як її витягали (відео) скриншот

У селищі Старий Салтів правоохоронці допомогли водію фури під час зимової негоди, розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Ввечері 16 грудня поліцейські Денис Керпек, Дмитро Новицький та Юлій Дудін на службовому автомобілі патрулювали у селищі. На дорозі вони побачили фуру, яка застрягла на дорозі, та перекрила рух для інших автомобілів.

«Вантажівку намагався зсунути з руху трактор, однак у зв’язку з засніженою дорогою автомобіль лишився на місці. Поліцейські приєднали трос до трактора та спільними зусиллями зрушили фуру з місця. Рух транспорту був поновлений», – розповіли правоохоронці.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2024 в 15:54;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селищі Старий Салтів правоохоронці допомогли водію фури під час зимової негоди, розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області.".