До кінця січня обмежили рух однією з вулиць Харкова
Рух транспорту на вулиці Кандаурова, на розі з вулицею Полтавський Шлях, обмежений до 31 січня.
Це пов’язано із необхідністю проведення аварійних робіт на газопроводі, інформує пресслужба міськради.
Пропуск транспорту здійснюватиметься вільною від виконання робіт смугою руху.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2024 в 17:12;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту на вулиці Кандаурова, на розі з вулицею Полтавський Шлях, обмежений до 31 січня.".