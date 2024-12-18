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До кінця січня обмежили рух однією з вулиць Харкова

Суспільство 17:12   18.12.2024
Олена Нагорна
До кінця січня обмежили рух однією з вулиць Харкова

Рух транспорту на вулиці Кандаурова, на розі з вулицею Полтавський Шлях, обмежений до 31 січня.

Це пов’язано із необхідністю проведення аварійних робіт на газопроводі, інформує пресслужба міськради.

Пропуск транспорту здійснюватиметься вільною від виконання робіт смугою руху.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2024 в 17:12;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту на вулиці Кандаурова, на розі з вулицею Полтавський Шлях, обмежений до 31 січня.".