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150 млн грн выделили на помощь переселенцам на Харьковщине благотворители

Общество 18:38   19.12.2024
Елена Нагорная
150 млн грн выделили на помощь переселенцам на Харьковщине благотворители Фото: depositphotos.com

Около 150 миллионов гривен направило на поддержку ВПЛ на Харьковщине с 2022 года Обособленное подразделение Аксйон Контр ля Фам в Украине.

Как информирует пресс-служба ХОВА, благотворители также реализуют медико-социальные проекты в отдаленных населенных пунктах. Кроме того, совместно с партнерами они предоставляли социально уязвимым категориям населения горячие обеды.

«Все это время мы работали больше как миссия быстрого реагирования. Преимущественно руководствовались информацией из профильных кластеров по денежной поддержке населения, медико-социальным услугам и психологической помощи. Когда мы работаем в громадах, то стараемся на местах также заключать меморандумы о сотрудничестве, чтобы оповестить власть и население о нашей деятельности и согласовать дальнейшее использование ресурсов», — прокомментировал руководитель миссии Обособленного подразделения Аксйон Контр ля Фам в Украине Райта Мариус-Йонац.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 19 декабря 2024 в 18:38;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 150 миллионов гривен направило на поддержку ВПЛ на Харьковщине с 2022 года Обособленное подразделение Аксйон Контр ля Фам в Украине.".