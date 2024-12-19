150 млн грн выделили на помощь переселенцам на Харьковщине благотворители

Около 150 миллионов гривен направило на поддержку ВПЛ на Харьковщине с 2022 года Обособленное подразделение Аксйон Контр ля Фам в Украине.

Как информирует пресс-служба ХОВА, благотворители также реализуют медико-социальные проекты в отдаленных населенных пунктах. Кроме того, совместно с партнерами они предоставляли социально уязвимым категориям населения горячие обеды.

«Все это время мы работали больше как миссия быстрого реагирования. Преимущественно руководствовались информацией из профильных кластеров по денежной поддержке населения, медико-социальным услугам и психологической помощи. Когда мы работаем в громадах, то стараемся на местах также заключать меморандумы о сотрудничестве, чтобы оповестить власть и население о нашей деятельности и согласовать дальнейшее использование ресурсов», — прокомментировал руководитель миссии Обособленного подразделения Аксйон Контр ля Фам в Украине Райта Мариус-Йонац.