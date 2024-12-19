150 млн грн виділили на допомогу переселенцям на Харківщині благодійники

Близько 150 мільйонів гривень скерував на підтримку ВПО на Харківщині з 2022 року Відокремлений підрозділ Аксйон Контр ля Фам в Україні.

Як інформує пресслужба ХОВА, благодійники водночас реалізовують медико-соціальні проєкти у віддалених населених пунктах. Також спільно з партнерами вони надавали соціально вразливим категоріям населення гарячі обіди.

«Увесь цей час ми працювали більш як місія швидкого реагування. Переважно керувалися інформацією з профільних кластерів щодо грошової підтримки населення, медико-соціальних послуг та психологічної допомоги. Коли ми працюємо в громадах, то намагаємось на місцях також укладати меморандуми про співпрацю, аби оповістити владу та населення про нашу діяльність і узгодити подальше використання ресурсів», – прокоментував керівник місії Відокремленого підрозділу Аксйон Контр ля Фам в Україні Райта Маріус-Йонац.