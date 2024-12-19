Допомога будинкам сімейного типу на Харківщині: ХОВА уклала меморандум, деталі

15 будинків сімейного типу в Харківській області отримають допомогу. Це стане можливим завдяки укладеного меморандуму про співпрацю між ХОВА з Відокремленим підрозділом Аксйон Контр ля Фам в Україні.

Мова йде про підготовку житла до осінньо-зимового періоду 2025-2026 років, розповіли у ХОВА. Зокрема, це – ремонт у окремих приміщеннях, утеплення, заміна вікон та покрівлі, вдосконалення систем опалення, забезпечення альтернативними джерелами живлення тощо. Також планується будівництво теплиць, забезпечення насіннєвим матеріалом та інструментами ДБСТ, які займаються сільським господарством. Крім цього, передбачається створення і облаштування п’яти медично-соціальних центрів в громадах регіону із найбільшою кількістю дитячих будинків сімейного типу.

«Розвиток альтернативних форм виховання – важлива складова роботи команди ХОВА. Працюватимемо з нашими партнерами в тісній координації, аби в програмі взяли участь дитячі будинки сімейного типу, які найбільше потребують допомоги», – зазначив заступник начальника ХОВА Євген Іванов.