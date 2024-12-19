Помощь домам семейного типа на Харьковщине: ХОВА заключила меморандум, детали

15 домов семейного типа в Харьковской области получат помощь. Это станет возможным благодаря заключенному меморандуму о сотрудничестве между ХОВА с Обособленным подразделением Аксйон Контр ля Фам в Украине.

Речь идет о подготовке жилья к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов, рассказали в ХОВА. В частности, это ремонт в отдельных помещениях, утепление, замена окон и кровли, усовершенствование систем отопления, обеспечение альтернативными источниками питания и т.д. Также планируется строительство теплиц, снабжение семенным материалом и инструментами ДБСТ, которые занимаются сельским хозяйством. Кроме того, предполагается создание и обустройство пяти медицинско-социальных центров в громадах региона с наибольшим количеством детских домов семейного типа.

«Развитие альтернативных форм воспитания – важная составляющая работы команды ХОВА. Будем работать с нашими партнерами в тесной координации, чтобы в программе приняли участие детские дома семейного типа, наиболее нуждающиеся в помощи», — отметил заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов.