Десять домов разрушены в Циркунах из-за обстрелов – подробности от ГСЧС

В течение суток спасатели тушили пять пожаров, один из них возник из-за «прилетов», уточнили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Около 09:00 накануне россияне ударили по частному сектору в Волчанской громаде. На месте обстрела возник пожар, пишут спасатели.

«В результате обстрела произошло разрушение и пожар хозяйственной постройки на территории частного домовладения. Спасатели, работая под постоянной угрозой повторных ударов, оперативно ликвидировали пожар площадью 40 кв. Жертв и пострадавших нет», – уточнили в ГСЧС.

А ближе к ночи «прилеты» зафиксировали уже в Циркунах, там также не обошлось без разрушений.

«Около 22:45 оккупанты нанесли удары по поселку Циркуны Харьковского района, повредив 10 частных домовладений. В результате обстрелов 4 человека пострадали», – добавили пожарные.