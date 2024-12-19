Десять домов разрушены в Циркунах из-за обстрелов – подробности от ГСЧС
В течение суток спасатели тушили пять пожаров, один из них возник из-за «прилетов», уточнили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Около 09:00 накануне россияне ударили по частному сектору в Волчанской громаде. На месте обстрела возник пожар, пишут спасатели.
«В результате обстрела произошло разрушение и пожар хозяйственной постройки на территории частного домовладения. Спасатели, работая под постоянной угрозой повторных ударов, оперативно ликвидировали пожар площадью 40 кв. Жертв и пострадавших нет», – уточнили в ГСЧС.
А ближе к ночи «прилеты» зафиксировали уже в Циркунах, там также не обошлось без разрушений.
«Около 22:45 оккупанты нанесли удары по поселку Циркуны Харьковского района, повредив 10 частных домовладений. В результате обстрелов 4 человека пострадали», – добавили пожарные.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС, обстрелы, пожарные, рф, удары, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 19 декабря 2024 в 08:58;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток спасатели тушили пять пожаров, один из них возник из-за «прилетов», уточнили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".