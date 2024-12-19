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Десять домов разрушены в Циркунах из-за обстрелов – подробности от ГСЧС

Происшествия 08:58   19.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Десять домов разрушены в Циркунах из-за обстрелов – подробности от ГСЧС

В течение суток спасатели тушили пять пожаров, один из них возник из-за «прилетов», уточнили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Около 09:00 накануне россияне ударили по частному сектору в Волчанской громаде. На месте обстрела возник пожар, пишут спасатели.

«В результате обстрела произошло разрушение и пожар хозяйственной постройки на территории частного домовладения. Спасатели, работая под постоянной угрозой повторных ударов, оперативно ликвидировали пожар площадью 40 кв. Жертв и пострадавших нет», – уточнили в ГСЧС.

А ближе к ночи «прилеты» зафиксировали уже в Циркунах, там также не обошлось без разрушений.

«Около 22:45 оккупанты нанесли удары по поселку Циркуны Харьковского района, повредив 10 частных домовладений. В результате обстрелов 4 человека пострадали», – добавили пожарные.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 19 декабря 2024 в 08:58;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток спасатели тушили пять пожаров, один из них возник из-за «прилетов», уточнили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".