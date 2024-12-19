Десять будинків зруйновані в Циркунах через обстріли – подробиці від ДСНС
Протягом доби рятувальники гасили п’ять пожеж, одна з них виникла через “прильоти”, уточнили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.
Близько 09:00 напередодні росіяни вдарили по приватному сектору у Вовчанській громаді. На місці обстрілу виникла пожежа, пишуть рятувальники.
“В результаті обстрілу сталася руйнація та пожежа господарчої споруди на території приватного домоволодіння. Рятувальники, працюючи під постійною загрозою повторних ударів, оперативно ліквідували пожежу площею 40 м кв. Жертв та постраждалих немає”, – уточнили у ДСНС.
А ближче до ночі “прильоти” зафіксували вже у Циркунах, там також не обійшлося без руйнувань.
“Близько 22:45 окупанти завдали ударів по селищу Циркуни Харківського району, пошкодивши 10 приватних домоволодінь. Внаслідок обстрілів 4 людей постраждали“, – додали пожежники.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2024 в 08:58;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби рятувальники гасили п’ять пожеж, одна з них виникла через “прильоти”, уточнили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.".