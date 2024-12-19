«Добавляет нам много проблем»: как действует враг в Волчанске, есть ли успехи
На Волчанском направлении обстановка остается сложной. Враг постоянно обстреливает позиции СОУ и пытается штурмовать малыми группами, однако успехов у россиян нет, рассказал в эфире нацмарафона начальник отдела пограничной службы бригады «ГАРТ» Иван Ковалев.
«Вражеские силы остаются достаточно активными. Постоянно ищут участки для преодоления линии боестолкновения. Тактика противника не изменилась, в основном это малые группы и поддержка артиллерии, минометов и дронов. Больше минометов и БпЛА атакуют преимущественно днем, а дроны активны в темное время суток. Они у врага оснащены приборами ночного видения, это добавляет нам много проблем», — рассказал Ковалев.
Иногда мешают украинским защитникам и погодные условия, продолжает Ковалев. В частности, из-за мороза – быстрее садятся аккумуляторы БпЛА, а туман ограничивает видимость.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, волчанск, ворог, враг, гарт, штурм;
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- • Дата публикации материала: 19 декабря 2024 в 15:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Волчанском направлении обстановка остается сложной. Враг постоянно обстреливает позиции СОУ и пытается штурмовать малыми группами, однако успехов у россиян нет.".