«Додає нам багато проблем»: як діє ворог в районі Вовчанська, чи є успіхи

На Вовчанському напрямку обстановка залишається складною. Ворог постійно обстрілює позиції СОУ та намагається штурмувати малими групами, однак успіхів у росіян немає, розповів в етері нацмарафону начальник відділу прикордонної служби бригади «ГАРТ» Іван Ковальов.

«Ворожі сили залишаються досить активними. Постійно шукають ділянки для подолання лінії боєзіткнення. Тактика противника не змінилася, здебільшого це малі групи та підтримка артилерії, мінометів та дронів. Більше мінометів і БпЛА атакують переважно вдень, а дрони активні в темний час доби. Вони у ворога оснащені приладами нічного бачення, це додає нам багато проблем», – розповів Ковальов.

Іноді заважають українським захисникам і погодні умови, продовжує Ковальов. Зокрема, через мороз – швидше сідають акумулятори БпЛА, а туман обмежує видимість.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»