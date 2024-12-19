Майже 300 разів обстріляли росіяни позиції СОУ на півночі: дані ОТУВ «Харків»
В ОТУВ “Харків” у зведенні за 19 грудня поінформували про обстріли та бої на півночі області, а також – втрати окупантів.
“Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ. На Харківському напрямку відбулося одне бойове зіткнення в районі Вовчанська. Російські окупанти завдали 3 авіаудари із використанням 23 НАР, а також 27 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 278 обстрілів позицій захисників України. Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів”, – повідомили українські захисники.
За добу ЗС РФ втратили 54 бійці – 16 убитих, 38 поранених. Крім того, на Харківському напрямку ЗСУ знищили 42 одиниці техніки росіян та 59 укриттів.
Читайте також: Кількість штурмів зросла: на Куп’янщині за добу було 26 боїв – Генштаб
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: бои, обстріли, ОТГВ "Харьков", Харьковское направление;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Майже 300 разів обстріляли росіяни позиції СОУ на півночі: дані ОТУВ «Харків»»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2024 в 11:40;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В ОТУВ “Харків” у зведенні за 19 грудня поінформували про обстріли та бої на півночі області, а також – втрати окупантів.".