Майже 300 разів обстріляли росіяни позиції СОУ на півночі: дані ОТУВ «Харків»

В ОТУВ “Харків” у зведенні за 19 грудня поінформували про обстріли та бої на півночі області, а також – втрати окупантів.

“Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ. На Харківському напрямку відбулося одне бойове зіткнення в районі Вовчанська. Російські окупанти завдали 3 авіаудари із використанням 23 НАР, а також 27 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 278 обстрілів позицій захисників України. Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів”, – повідомили українські захисники.

За добу ЗС РФ втратили 54 бійці – 16 убитих, 38 поранених. Крім того, на Харківському напрямку ЗСУ знищили 42 одиниці техніки росіян та 59 укриттів.