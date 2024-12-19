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Майже 300 разів обстріляли росіяни позиції СОУ на півночі: дані ОТУВ «Харків»

Україна 11:40   19.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Майже 300 разів обстріляли росіяни позиції СОУ на півночі: дані ОТУВ «Харків» Фото: Генштаб ЗСУ

В ОТУВ “Харків” у зведенні за 19 грудня поінформували про обстріли та бої на півночі області, а також – втрати окупантів.

“Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ. На Харківському напрямку відбулося одне бойове зіткнення в районі Вовчанська. Російські окупанти завдали 3 авіаудари із використанням 23 НАР, а також 27 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 278 обстрілів позицій захисників України. Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів”, – повідомили українські захисники.

За добу ЗС РФ втратили 54 бійці – 16 убитих, 38 поранених. Крім того, на Харківському напрямку ЗСУ знищили 42 одиниці техніки росіян та 59 укриттів.

Читайте також: Кількість штурмів зросла: на Куп’янщині за добу було 26 боїв – Генштаб

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2024 в 11:40;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В ОТУВ “Харків” у зведенні за 19 грудня поінформували про обстріли та бої на півночі області, а також – втрати окупантів.".