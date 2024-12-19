Live
  • Чт 19.12.2024
  • Харьков  +2°С
  • USD 41.9
  • EUR 43.96

Почти 300 раз обстреляли россияне позиции СОУ на севере: данные ОТГВ «Харьков»

Украина 11:40   19.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Почти 300 раз обстреляли россияне позиции СОУ на севере: данные ОТГВ «Харьков» Фото: Генштаб ВСУ

В ОТГВ «Харьков» в сводке за 19 декабря проинформировали об обстрелах и боях на севере области, а также – потерях оккупантов.

«Силы обороны Украины продолжают сдерживать давление российских оккупационных войск. На Харьковском направлении произошло одно боевое столкновение в районе Волчанска. Российские оккупанты нанесли 3 авиаудара с использованием 23 НАР, а также 27 ударов дронами-камикадзе. Совершили 278 обстрелов позиций защитников Украины. Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов», – сообщили украинские защитники.

За сутки ВС РФ потеряли 54 бойца – 16 убитых, 38 раненых. Кроме того, на Харьковском направлении ВСУ уничтожили 42 единицы техники россиян и 59 укрытий.

Читайте также: Количество штурмов возросло: на Купянщине за сутки было 26 боев – Генштаб

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Гранаты, мины, огнеметы: склад боеприпасов нашли в харьковских гаражах (фото)
Гранаты, мины, огнеметы: склад боеприпасов нашли в харьковских гаражах (фото)
18.12.2024, 18:02
Требуются машинисты: Харьковский метрополитен приглашает на обучение
Требуются машинисты: Харьковский метрополитен приглашает на обучение
19.12.2024, 19:23
Женщина погибла в ДТП в Салтовском районе Харькова (фото)
Женщина погибла в ДТП в Салтовском районе Харькова (фото)
19.12.2024, 22:34
Новости Харькова — главное 19.12: обстрелы, Зеленского не уволили
Новости Харькова — главное 19.12: обстрелы, Зеленского не уволили
19.12.2024, 22:37
Какие украинские города будут отстраивать Харьковщину и почему – Синегубов
Какие украинские города будут отстраивать Харьковщину и почему – Синегубов
19.12.2024, 12:05
Работа в Харькове и области: вакансии недели от 18 до 60 тысяч гривен
Работа в Харькове и области: вакансии недели от 18 до 60 тысяч гривен
19.12.2024, 14:44

Новости по теме:

08:28
Количество штурмов возросло: на Купянщине за сутки было 26 боев – Генштаб
16:51
Два боя идут на Купянском направлении, один – на Харьковском: Генштаб на 16:00
11:47
ОТГВ «Харьков»: за сутки россияне 321 раз обстреляли наши позиции на севере
08:14
Враг продолжает обстреливать область, наступал на Харьковщине 10 раз – Генштаб
11:45
«Этой информации у меня нет»: Канашевич о присутствии РФ в Двуречной

Вы читали новость: «Почти 300 раз обстреляли россияне позиции СОУ на севере: данные ОТГВ «Харьков»»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 19 декабря 2024 в 11:40;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ОТГВ «Харьков» в сводке за 19 декабря проинформировали об обстрелах о боях на севере области, а также – потерях оккупантов.".