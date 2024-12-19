Почти 300 раз обстреляли россияне позиции СОУ на севере: данные ОТГВ «Харьков»

В ОТГВ «Харьков» в сводке за 19 декабря проинформировали об обстрелах и боях на севере области, а также – потерях оккупантов.

«Силы обороны Украины продолжают сдерживать давление российских оккупационных войск. На Харьковском направлении произошло одно боевое столкновение в районе Волчанска. Российские оккупанты нанесли 3 авиаудара с использованием 23 НАР, а также 27 ударов дронами-камикадзе. Совершили 278 обстрелов позиций защитников Украины. Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов», – сообщили украинские защитники.

За сутки ВС РФ потеряли 54 бойца – 16 убитых, 38 раненых. Кроме того, на Харьковском направлении ВСУ уничтожили 42 единицы техники россиян и 59 укрытий.