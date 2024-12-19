Количество штурмов возросло: на Купянщине за сутки было 26 боев – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
В течение суток РФ продолжила наступать на Харьковском направлении и Купянщине. И пока на севере области количество штурмов уменьшилось – в другой части региона враг активизировался.
По данным Генштаба, на севере области россияне атаковали один раз в районе Волчанска.
«На Купянском направлении количество атак в сутки составило 26. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Петропавловки, Колесниковки и Лозовой», – уточнили в ГШ.
Также под вражескими авиаударами оказались Волчанские Хутора и Уды.
Потери оккупантов на сегодняшний день таковы:
Читайте также: Ночью по области «прилетели» КАБы – куда попали и какие последствия обстрелов
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, генштаб, Купянщина, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Количество штурмов возросло: на Купянщине за сутки было 26 боев – Генштаб»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 19 декабря 2024 в 08:28;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг продолжил наступать на Харьковском направлении и Купянщине. И пока на севере области количество штурмов уменьшилось – в другой части региона РФ активизировалась.".