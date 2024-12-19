Количество штурмов возросло: на Купянщине за сутки было 26 боев – Генштаб

В течение суток РФ продолжила наступать на Харьковском направлении и Купянщине. И пока на севере области количество штурмов уменьшилось – в другой части региона враг активизировался.

По данным Генштаба, на севере области россияне атаковали один раз в районе Волчанска.

«На Купянском направлении количество атак в сутки составило 26. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Петропавловки, Колесниковки и Лозовой», – уточнили в ГШ.

Также под вражескими авиаударами оказались Волчанские Хутора и Уды.

Потери оккупантов на сегодняшний день таковы: