Кількість штурмів зросла: на Куп’янщині за добу було 26 боїв – Генштаб

Протягом доби РФ продовжила наступати на Харківському напрямку та Куп’янщині. І поки на півночі області кількість штурмів зменшилася – в іншій частині регіону ворог активізувався.

За даними Генштабу, на півночі області росіяни атакували один раз у районі Вовчанська.

“На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 26. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Петропавлівки, Колісниківки та Лозової“, – уточнили у ГШ.

Також під ворожими авіаударами опинилися Вовчанські Хутори та Уди.

Втрати окупантів наразі такі: