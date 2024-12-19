Кількість штурмів зросла: на Куп’янщині за добу було 26 боїв – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ
Протягом доби РФ продовжила наступати на Харківському напрямку та Куп’янщині. І поки на півночі області кількість штурмів зменшилася – в іншій частині регіону ворог активізувався.
За даними Генштабу, на півночі області росіяни атакували один раз у районі Вовчанська.
“На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 26. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Петропавлівки, Колісниківки та Лозової“, – уточнили у ГШ.
Також під ворожими авіаударами опинилися Вовчанські Хутори та Уди.
Втрати окупантів наразі такі:
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2024 в 08:28;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби РФ продовжила наступати на Харківському напрямку та Куп’янщині. І поки на півночі області кількість штурмів зменшилася – в іншій частині регіону ворог активізувався.".