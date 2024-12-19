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Кількість штурмів зросла: на Куп’янщині за добу було 26 боїв – Генштаб

Україна 08:28   19.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Кількість штурмів зросла: на Куп’янщині за добу було 26 боїв – Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом доби РФ продовжила наступати на Харківському напрямку та Куп’янщині. І поки на півночі області кількість штурмів зменшилася – в іншій частині регіону ворог активізувався.

За даними Генштабу, на півночі області росіяни атакували один раз у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 26. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Петропавлівки, Колісниківки та Лозової“, – уточнили у ГШ.

Також під ворожими авіаударами опинилися Вовчанські Хутори та Уди.

Втрати окупантів наразі такі:

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2024 в 08:28;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби РФ продовжила наступати на Харківському напрямку та Куп’янщині. І поки на півночі області кількість штурмів зменшилася – в іншій частині регіону ворог активізувався.".