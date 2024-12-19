Генштаб: на Харьковском направлении без атак, на Купянском – идет бой
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении противник наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудары в районах населенных пунктов Цуповка, Малые Проходы, Веселое и Уды, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Купянском направлении враг в течение дня, при поддержке авиации, четыре раза пытался продвинуться к украинским позициям в районе Лозовой и Колесниковки, три атаки успешно отбиты, один бой продолжается.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, война, Генштаб ВСУ, купянское направление, фронт, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 19 декабря 2024 в 16:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении противник наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудары в районах населенных пунктов Цуповка, Малые Проходы, Веселое и Уды.".