Генштаб: на Харьковском направлении без атак, на Купянском – идет бой

На Харьковском направлении противник наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудары в районах населенных пунктов Цуповка, Малые Проходы, Веселое и Уды, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении враг в течение дня, при поддержке авиации, четыре раза пытался продвинуться к украинским позициям в районе Лозовой и Колесниковки, три атаки успешно отбиты, один бой продолжается.