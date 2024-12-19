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Генштаб: на Харьковском направлении без атак, на Купянском – идет бой

Фронт 16:53   19.12.2024
Виктория Яковенко
Генштаб: на Харьковском направлении без атак, на Купянском – идет бой Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении противник наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудары в районах населенных пунктов Цуповка, Малые Проходы, Веселое и Уды, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении враг в течение дня, при поддержке авиации, четыре раза пытался продвинуться к украинским позициям в районе Лозовой и Колесниковки, три атаки успешно отбиты, один бой продолжается.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 декабря 2024 в 16:53;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении противник наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудары в районах населенных пунктов Цуповка, Малые Проходы, Веселое и Уды.".