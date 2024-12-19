Генштаб: на Харківському напрямку без атак, на Куп’янському – йде бій

На Харківському напрямку противник наступальних дій не проводив, проте, завдав авіаударів в районах населених пунктів Цупівка, Малі Проходи, Веселе та Уди, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Куп’янському напрямку ворог впродовж дня, за підтримки авіації, чотири рази намагався просунутися до українських позицій в районі Лозової та Колісниківки, три атаки успішно відбиті, один бій триває.