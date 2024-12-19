Генштаб: на Харківському напрямку без атак, на Куп’янському – йде бій
Фото: Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку противник наступальних дій не проводив, проте, завдав авіаударів в районах населених пунктів Цупівка, Малі Проходи, Веселе та Уди, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Куп’янському напрямку ворог впродовж дня, за підтримки авіації, чотири рази намагався просунутися до українських позицій в районі Лозової та Колісниківки, три атаки успішно відбиті, один бій триває.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: атаки, війна, Генштаб ЗСУ, купянское направление, фронт, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2024 в 16:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку противник наступальних дій не проводив, проте, завдав авіаударів в районах населених пунктів Цупівка, Малі Проходи, Веселе та Уди.".