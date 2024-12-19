Купил фейковые документы для ТЦК за $6,5 тыс: харьковчанин получил подозрение
Фото: Нацполиция
Правоохранители сообщили 39-летнему харьковчанину о подозрении в подделке официальных документов.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, военнообязанный мужчина через мессенджер приобрел за 6500 долларов документы, дающие право на освобождение от призыва на военную службу и выезд за пределы Украины.
Задержали фигуранта после того, как он предоставил фейковые документы специалисту в РТЦК, отметили правоохранители.
Если вину мужчину докажут, ему грозит ограничение или лишение свободы до пяти лет.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: подозрение, полиция, тцк, харьковчанин;
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- • Дата публикации материала: 19 декабря 2024 в 15:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили 39-летнему харьковчанину о подозрении в подделке официальных документов.".