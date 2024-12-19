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Купил фейковые документы для ТЦК за $6,5 тыс: харьковчанин получил подозрение

Общество 15:17   19.12.2024
Виктория Яковенко
Купил фейковые документы для ТЦК за $6,5 тыс: харьковчанин получил подозрение Фото: Нацполиция

Правоохранители сообщили 39-летнему харьковчанину о подозрении в подделке официальных документов.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, военнообязанный мужчина через мессенджер приобрел за 6500 долларов документы, дающие право на освобождение от призыва на военную службу и выезд за пределы Украины.

Задержали фигуранта после того, как он предоставил фейковые документы специалисту в РТЦК, отметили правоохранители.

Если вину мужчину докажут, ему грозит ограничение или лишение свободы до пяти лет.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 декабря 2024 в 15:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили 39-летнему харьковчанину о подозрении в подделке официальных документов.".