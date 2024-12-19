Купив фейкові документи для ТЦК за $6,5 тис: харків’янин отримав підозру

Правоохоронці повідомили 39-річному харків’янину про підозру у підробці офіційних документів.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, військовозобов’язаний чоловік через месенджер придбав за 6500 доларів документи, що дають право на звільнення від призову на військову службу та виїзд за межі України.

Затримали фігуранта після того, як він надав фейкові документи спеціалісту в РТЦК, зазначили правоохоронці.

Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує обмеження або позбавлення волі до п’яти років.