Женщина погибла в ДТП в Салтовском районе Харькова (фото)

Авария произошла на улице Академика Павлова около 18:00 19 декабря. Женщина-пешеход попала под колеса Renault Kangoo.

Как информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области, предварительно установлено, что женщина переходила проезжую часть в неустановленном месте.

Ее личность устанавливают.