Женщина погибла в ДТП в Салтовском районе Харькова (фото)
Авария произошла на улице Академика Павлова около 18:00 19 декабря. Женщина-пешеход попала под колеса Renault Kangoo.
Как информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области, предварительно установлено, что женщина переходила проезжую часть в неустановленном месте.
Ее личность устанавливают.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ДТП, новости Харькова, полиция Харьковской области;
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- • Дата публикации материала: 19 декабря 2024 в 22:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авария произошла на улице Академика Павлова около 18:00 19 декабря. Женщина-пешеход попала под колеса Renault Kangoo".