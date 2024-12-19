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Женщина погибла в ДТП в Салтовском районе Харькова (фото)

Происшествия 22:34   19.12.2024
Елена Нагорная
Женщина погибла в ДТП в Салтовском районе Харькова (фото)

Авария произошла на улице Академика Павлова около 18:00 19 декабря. Женщина-пешеход попала под колеса Renault Kangoo.

Как информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области, предварительно установлено, что женщина переходила проезжую часть в неустановленном месте.

Ее личность устанавливают.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 19 декабря 2024 в 22:34;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авария произошла на улице Академика Павлова около 18:00 19 декабря. Женщина-пешеход попала под колеса Renault Kangoo".