Live
  • Чт 19.12.2024
  • Харьков  -3°С
  • USD 41.9
  • EUR 43.96

Велосипедиста сбили на Харьковщине: мужчина погиб на месте (фото)

Происшествия 14:38   18.12.2024
Виктория Яковенко
Велосипедиста сбили на Харьковщине: мужчина погиб на месте (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

Авария произошла 17 декабря в 18:10 в городе Змиев.

По предварительным данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, водитель Volkswagen Passat совершил наезд в тот момент, когда велосипедист пересекал проезжую часть. От полученных травм 45-летний мужчина погиб на месте ДТП.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

авария Харьковщина
Фото: ГУНП в Харьковской области
авария Харьковщина
Фото: ГУНП в Харьковской области

Читайте также: Четыре автомобиля столкнулись на Харьковщине: есть пострадавший (фото)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Взрывы слышны в Харькове: Синегубов сообщил, куда прилетело (обновлено)
Взрывы слышны в Харькове: Синегубов сообщил, куда прилетело (обновлено)
18.12.2024, 22:53
Новости Харькова — главное за 18.12: слышны взрывы, бьют по району Циркунов
Новости Харькова — главное за 18.12: слышны взрывы, бьют по району Циркунов
18.12.2024, 23:17
Взрывы, которые слышали в Харькове: Чубенко рассказал, что это было (видео)
Взрывы, которые слышали в Харькове: Чубенко рассказал, что это было (видео)
18.12.2024, 22:02
«Очень болезненный вопрос по Patriot»: Чубенко — о защите Харькова в 2025-м 📹
«Очень болезненный вопрос по Patriot»: Чубенко — о защите Харькова в 2025-м 📹
18.12.2024, 22:49
Зеленский решил уволиться: реакция людей
Зеленский решил уволиться: реакция людей
18.12.2024, 13:15
«Спокойно прошла только одна ночь»: как на Харьковщине охотятся на дроны РФ 📹
«Спокойно прошла только одна ночь»: как на Харьковщине охотятся на дроны РФ 📹
18.12.2024, 20:48

Новости по теме:

12:33
Четыре автомобиля столкнулись на Харьковщине: есть пострадавший (фото)
11:08
Шла в наушниках: девочка попала под электричку в Харьковской области
19:22
За год количество ДТП выросло на 30% в Харьковской области
16:34
Водитель грузовика не «переобулся» и совершил ДТП в Харькове (фото)
19:09
Двое погибших и 3-летняя девочка травмированна в ДТП в Харьковской области

Вы читали новость: «Велосипедиста сбили на Харьковщине: мужчина погиб на месте (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 18 декабря 2024 в 14:38;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авария произошла 17 декабря в 18:10 в городе Змиев.".