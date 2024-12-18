Велосипедиста сбили на Харьковщине: мужчина погиб на месте (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
Авария произошла 17 декабря в 18:10 в городе Змиев.
По предварительным данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, водитель Volkswagen Passat совершил наезд в тот момент, когда велосипедист пересекал проезжую часть. От полученных травм 45-летний мужчина погиб на месте ДТП.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.
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- • Дата публикации материала: 18 декабря 2024 в 14:38;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авария произошла 17 декабря в 18:10 в городе Змиев.".