Велосипедиста сбили на Харьковщине: мужчина погиб на месте (фото)

Авария произошла 17 декабря в 18:10 в городе Змиев.

По предварительным данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, водитель Volkswagen Passat совершил наезд в тот момент, когда велосипедист пересекал проезжую часть. От полученных травм 45-летний мужчина погиб на месте ДТП.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.