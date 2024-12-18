Велосипедиста збили на Харківщині: чоловік загинув на місці (фото)
Фото: ГУНП в Харківській області
Аварія сталася 17 грудня о 18:10 у місті Зміїв.
За попередніми даними ГУ Нацполіції в Харківській області, водій «Volkswagen Passat» скоїв наїзд у той момент, коли велосипедист перетинав проїжджу частину. Від отриманих травм 45-річний чоловік загинув на місці ДТП.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2024 в 14:38;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аварія сталася 17 грудня о 18:10 у місті Зміїв.".