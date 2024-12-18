Live
  • Чт 19.12.2024
  • Харків  -3°С
  • USD 41.9
  • EUR 43.96

Велосипедиста збили на Харківщині: чоловік загинув на місці (фото)

Події 14:38   18.12.2024
Вікторія Яковенко
Велосипедиста збили на Харківщині: чоловік загинув на місці (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

Аварія сталася 17 грудня о 18:10 у місті Зміїв.

За попередніми даними ГУ Нацполіції в Харківській області, водій «Volkswagen Passat» скоїв наїзд у той момент, коли велосипедист перетинав проїжджу частину. Від отриманих травм 45-річний чоловік загинув на місці ДТП.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

авария Харьковщина
Фото: ГУНП в Харківській області
авария Харьковщина
Фото: ГУНП в Харківській області

Читайте також: Чотири авто зіткнулися на Харківщині: є постраждалий (фото)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
“Дуже болюче питання щодо Patriot”: Чубенко – про захист Харкова у 2025-му 📹
“Дуже болюче питання щодо Patriot”: Чубенко – про захист Харкова у 2025-му 📹
18.12.2024, 22:49
Вибухи чутно в Харкові: Синєгубов повідомив, куди прилетіло (оновлено)
Вибухи чутно в Харкові: Синєгубов повідомив, куди прилетіло (оновлено)
18.12.2024, 22:53
Зеленський вирішив звільнитись: реакція людей
Зеленський вирішив звільнитись: реакція людей
18.12.2024, 13:15
Вибухи, які чули в Харкові ввечері: Чубенко розповів, що це було (відео)
Вибухи, які чули в Харкові ввечері: Чубенко розповів, що це було (відео)
18.12.2024, 22:02
Новини Харкова — головне за 18.12: чутно вибухи, б’ють поблизу Циркунів
Новини Харкова — головне за 18.12: чутно вибухи, б’ють поблизу Циркунів
18.12.2024, 23:17
Духовний міжконфесійний центр хочуть створити на цвинтарі в Харкові
Духовний міжконфесійний центр хочуть створити на цвинтарі в Харкові
18.12.2024, 21:18

Новини за темою:

12:33
Чотири авто зіткнулися на Харківщині: є постраждалий (фото)
11:08
Ішла в навушниках: дівчинка потрапила під електричку в Харківській області
19:22
За рік кількість ДТП зросла на 30% на Харківщині
16:34
Водій вантажівки не “перевзувся” і скоїв ДТП в Харкові (фото)
19:09
Двоє загиблих і трирічна дівчинка травмована у ДТП на Харківщині

Ви читали новину: «Велосипедиста збили на Харківщині: чоловік загинув на місці (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2024 в 14:38;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аварія сталася 17 грудня о 18:10 у місті Зміїв.".