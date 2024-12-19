Жінка загинула у ДТП у Салтівському районі Харкова (фото)

Аварія сталася на вулиці Академіка Павлова близько 18:00 19 грудня. Пішохідка потрапила під колеса Renault Kangoo.

Як інформують у ГУ Нацполіції у Харківській області, попередньо встановлено, що жінка переходила проїжджу частину у невстановленому місці.

Її особу встановлюють.