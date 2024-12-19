Жінка загинула у ДТП у Салтівському районі Харкова (фото)
Аварія сталася на вулиці Академіка Павлова близько 18:00 19 грудня. Пішохідка потрапила під колеса Renault Kangoo.
Як інформують у ГУ Нацполіції у Харківській області, попередньо встановлено, що жінка переходила проїжджу частину у невстановленому місці.
Її особу встановлюють.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2024 в 22:34;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аварія сталася на вулиці Академіка Павлова близько 18:00 19 грудня. Пішохідка потрапила під колеса Renault Kangoo.".