На системы РЭБ для защиты Харьковщины в 2024-м бизнес дал более 120 млн грн
Фото: Генштаб ВСУ
В этом году благодаря бизнесу для защиты неба над Харьковщиной закупили систем РЭБ на более 120 миллионов гривен.
Об этом начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил на итоговом заседании платформы «Диалог власти и бизнеса».
«Общая сумма законтрактованной продукции составляет 180 миллионов гривен. Бизнес на Харьковщине демонстрирует невероятную устойчивость и готовность к быстрой адаптации. Несмотря на сложную ситуацию местные бюджеты направили на ВСУ более 16 миллиардов гривен. Наполнение бюджетов — это все заслуга наших предпринимателей», — сказал Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 20 декабря 2024 в 21:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В этом году благодаря бизнесу для защиты неба над Харьковщиной закупили систем РЭБ на более 120 миллионов гривен".