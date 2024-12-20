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На системы РЭБ для защиты Харьковщины в 2024-м бизнес дал более 120 млн грн

Харьков 21:52   20.12.2024
Елена Нагорная
На системы РЭБ для защиты Харьковщины в 2024-м бизнес дал более 120 млн грн Фото: Генштаб ВСУ

В этом году благодаря бизнесу для защиты неба над Харьковщиной закупили систем РЭБ на более 120 миллионов гривен.

Об этом начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил на итоговом заседании платформы «Диалог власти и бизнеса».

«Общая сумма законтрактованной продукции составляет 180 миллионов гривен. Бизнес на Харьковщине демонстрирует невероятную устойчивость и готовность к быстрой адаптации. Несмотря на сложную ситуацию местные бюджеты направили на ВСУ более 16 миллиардов гривен. Наполнение бюджетов — это все заслуга наших предпринимателей», — сказал Синегубов.

Читайте также: Миллиарды на оборону Харьковщины: Синегубов отчитался, как тратили (видео)

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 20 декабря 2024 в 21:52;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В этом году благодаря бизнесу для защиты неба над Харьковщиной закупили систем РЭБ на более 120 миллионов гривен".