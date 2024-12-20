На системи РЕБ для захисту Харківщини у 2024-му бізнес дав понад 120 млн грн

Цього року завдяки бізнесу для захисту неба над Харківщиною закупили систем РЕБ на понад 120 мільйонів гривень.

Про це начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив на підсумковому засіданні платформи “Діалог влади та бізнесу”.

«Загальна сума законтрактованої продукції складає 180 мільйонів гривень. Бізнес на Харківщині демонструє неймовірну стійкість і готовність до швидкої адаптації. Попри складну ситуацію місцеві бюджети спрямували на ЗСУ понад 16 мільярдів гривень. Наповнення бюджетів — це все заслуга наших підприємців», – сказав Синєгубов.