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На системи РЕБ для захисту Харківщини у 2024-му бізнес дав понад 120 млн грн

Економіка 21:52   20.12.2024
Олена Нагорна
На системи РЕБ для захисту Харківщини у 2024-му бізнес дав понад 120 млн грн Фото: Генштаб ЗСУ

Цього року завдяки бізнесу для захисту неба над Харківщиною закупили систем РЕБ на понад 120 мільйонів гривень.

Про це начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив на підсумковому засіданні платформи “Діалог влади та бізнесу”.

«Загальна сума законтрактованої продукції складає 180 мільйонів гривень. Бізнес на Харківщині демонструє неймовірну стійкість і готовність до швидкої адаптації. Попри складну ситуацію місцеві бюджети спрямували на ЗСУ понад 16 мільярдів гривень. Наповнення бюджетів — це все заслуга наших підприємців», – сказав Синєгубов.

Читайте також: Мільярди на оборону Харківщини: Синєгубов прозвітував, як витрачали (відео)

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2024 в 21:52;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Цього року завдяки бізнесу для захисту неба над Харківщиною закупили систем РЕБ на понад 120 мільйонів гривень.".