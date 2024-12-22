ВСУ ликвидировали бронетанковую группу РФ на Купянском направлении (видео)

Военные РФ использовали 5 единиц бронетехники: 2 танка и 3 БМП с десантом, которые своевременно обнаружила аэроразведка, сообщил Генштаб ВСУ.

ВСУ атаковали вражеский десант БМП на подходе к месту высадки, но не успешно.

Уже на месте высадки, когда российские пехотинцы начали покидать боевые машины, пилоты бригады начали работать дронами со сбросами. Спасти и скрыть боевую технику россияне не смогли – ее уничтожили дронами.

Сначала враг потерял БМП, а затем танк без возможности восстановления.

Россияне из-за потери техники не смогли наступать. Пытались скрыться в лесополосе, где их ликвидировали.

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