ВСУ ликвидировали бронетанковую группу РФ на Купянском направлении (видео)
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Военные РФ использовали 5 единиц бронетехники: 2 танка и 3 БМП с десантом, которые своевременно обнаружила аэроразведка, сообщил Генштаб ВСУ.
ВСУ атаковали вражеский десант БМП на подходе к месту высадки, но не успешно.
Уже на месте высадки, когда российские пехотинцы начали покидать боевые машины, пилоты бригады начали работать дронами со сбросами. Спасти и скрыть боевую технику россияне не смогли – ее уничтожили дронами.
Сначала враг потерял БМП, а затем танк без возможности восстановления.
Россияне из-за потери техники не смогли наступать. Пытались скрыться в лесополосе, где их ликвидировали.
Видео: 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого
ОСУВ Хортица
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бмп, бронетанковая группа, Генштаб ВСУ, купянское направление, танк;
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- • Дата публикации материала: 22 декабря 2024 в 12:07;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военные РФ использовали 5 единиц бронетехники: 2 танка и 3 БМП с десантом, которые своевременно обнаружила аэроразведка, сообщил Генштаб ВСУ.".