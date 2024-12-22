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ВСУ ликвидировали бронетанковую группу РФ на Купянском направлении (видео)

Украина 12:07   22.12.2024
Оксана Якушко
ВСУ ликвидировали бронетанковую группу РФ на Купянском направлении (видео) Скриншот

Военные РФ использовали 5 единиц бронетехники: 2 танка и 3 БМП с десантом, которые своевременно обнаружила аэроразведка, сообщил Генштаб ВСУ.

ВСУ атаковали вражеский десант БМП на подходе к месту высадки, но не успешно.

Уже на месте высадки, когда российские пехотинцы начали покидать боевые машины, пилоты бригады начали работать дронами со сбросами. Спасти и скрыть боевую технику россияне не смогли – ее уничтожили дронами.

Сначала враг потерял БМП, а затем танк без возможности восстановления.

Россияне из-за потери техники не смогли наступать. Пытались скрыться в лесополосе, где их ликвидировали.

Видео: 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого
ОСУВ Хортица

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 22 декабря 2024 в 12:07;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военные РФ использовали 5 единиц бронетехники: 2 танка и 3 БМП с десантом, которые своевременно обнаружила аэроразведка, сообщил Генштаб ВСУ.".