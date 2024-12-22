ЗСУ ліквідували бронетанкову групу РФ на Куп’янському напрямку (відео)
Військові РФ використали 5 одиниць бронетехніки: 2 танки та 3 БМП з десантом, які вчасно виявила аеророзвідка, повідомив Генштаб ЗСУ.
ЗСУ атакували ворожий десант БМП до підходу до місця висадки, але не успішно.
Вже на місці висадки, коли російські піхотинці почали покидати бойові машини, пілоти бригади почали працювати дронами зі скидами. Врятувати та сховати бойову техніку росіяни не змогли – її знищили дронами.
Спочатку ворог втратив БМП, а згодом танк без можливості відновлення.
Росіяни через втрату техніки не змогли наступати. Намагалися втекти в лісосмугу, де їх ліквідували.
Відео: 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого
ОСУВ Хортиця
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- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: бмп, бронетанковая группа, Генштаб ЗСУ, купянское направление, танк;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2024 в 12:07;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військові РФ використали 5 одиниць бронетехніки: 2 танки та 3 БМП з десантом, які вчасно виявила аеророзвідка, повідомив Генштаб ЗСУ.".