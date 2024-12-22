Live
  • Нд 22.12.2024
  • Харків  +2°С
  • USD 41.93
  • EUR 43.58

ЗСУ ліквідували бронетанкову групу РФ на Куп’янському напрямку (відео)

Україна 12:07   22.12.2024
Оксана Якушко
ЗСУ ліквідували бронетанкову групу РФ на Куп’янському напрямку (відео)

Військові РФ використали 5 одиниць бронетехніки: 2 танки та 3 БМП з десантом, які вчасно виявила аеророзвідка, повідомив Генштаб ЗСУ.

ЗСУ атакували ворожий десант БМП до підходу до місця висадки, але не успішно.

Вже на місці висадки, коли російські піхотинці почали покидати бойові машини, пілоти бригади почали працювати дронами зі скидами. Врятувати та сховати бойову техніку росіяни не змогли – її знищили дронами.

Спочатку ворог втратив БМП, а згодом танк без можливості відновлення.

Росіяни через втрату техніки не змогли наступати. Намагалися втекти в лісосмугу, де їх ліквідували.

Відео: 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого

ОСУВ Хортиця

Читайте також: Росіяни атакували вздовж кордону на північ від Харкова – ISW

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Росіяни вдарили дроном по перехожому у Куп’янську на Харківщині
Росіяни вдарили дроном по перехожому у Куп’янську на Харківщині
22.12.2024, 12:38
Накинувся з ножем через зауваження собаці: драма на Харківщині
Накинувся з ножем через зауваження собаці: драма на Харківщині
11.09.2024, 11:29
ЗСУ ліквідували бронетанкову групу РФ на Куп’янському напрямку (відео)
ЗСУ ліквідували бронетанкову групу РФ на Куп’янському напрямку (відео)
22.12.2024, 12:07
Росіяни атакували вздовж кордону на північ від Харкова – ISW
Росіяни атакували вздовж кордону на північ від Харкова – ISW
22.12.2024, 09:46
Сьогодні 22 грудня: яке свято та день в історії
Сьогодні 22 грудня: яке свято та день в історії
22.12.2024, 06:00
Співробітниця відомого банку на Харківщині масово зливала дані клієнтів
Співробітниця відомого банку на Харківщині масово зливала дані клієнтів
20.12.2024, 17:20

Новини за темою:

15:02
Росіяни пішли штурмом з танком і 4 БМП на Харківському напрямку (відео)
15:49
У РФ техніка дорога, солдати дешеві. Битва за Вовчанськ – м’ясорубка – Forbes
14:05
Ворожу БМП знищили на Харківщині: відео показали Сухопутні війська ЗСУ
14:44
Прикордонники знищили БМП окупантів в районі Вовчанська (відео)
19:01
Що увійшло до нового пакету допомоги США для України – список від Пентагону

Ви читали новину: «ЗСУ ліквідували бронетанкову групу РФ на Куп’янському напрямку (відео)»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2024 в 12:07;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військові РФ використали 5 одиниць бронетехніки: 2 танки та 3 БМП з десантом, які вчасно виявила аеророзвідка, повідомив Генштаб ЗСУ.".