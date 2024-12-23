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«Тканевые обои, не у каждого в доме такие»: где и как живут ВПО на Харьковщине

Украина 11:08   23.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
«Тканевые обои, не у каждого в доме такие»: где и как живут ВПО на Харьковщине

По данным ХОВА, Харьковская область уже приняла 520 тысяч ВПО.

Таким образом Харьковщина – в лидерах среди других регионов Украины по количеству принятых переселенцев. А после того, как объявили об эвакуации из населенных пунктов Купянского и Боровского направления, решили увеличить количество мест временного проживания для ВПО, сказал директор Департамента гражданской защиты Иван Сокол.

«На данный момент после эвакуации люди регистрируются в транзитном пункте, расположенном в Харькове. Там им предоставляется первая необходимая помощь. Людей, нуждающихся в расселении – расселяем в Харькове и Харьковской области. На данный момент расселено уже более 10 тысяч людей», – объяснил Сокол.

Всего уже обустроили  более 76 таких мест временного проживания.

«Привезли вечером. На следующий день я получил вот ящик – такая помощь. Всё нормально. Условия – тканевые обои, не у каждого в доме такие есть», – отметил переселенец из Купянской громады Сергей Коваль.

ВПО предоставляют не только гуманитарную, но и финансовую помощь, отметили переселенцы.

«Меня сегодня сюда привезли в Харьков, сразу мы получили по 10 тысяч 800 гривен помощи. Сейчас нам ежемесячно платят по 2 тысячи гривен. Вторую войну проживаю, мне много лет. Я знаю, как после войны той жили – хлеба не ели, а здесь все хорошо. Дома было хуже, я был один, никого не видел, а здесь все люди, общаюсь я. Можно пойти, куда хочешь, все хорошо», – добавил переселенец из Волчанской громады Виктор Гук.

Тем временем в ХОВА в очередной раз призвали людей как можно быстрее выезжать из тех населенных пунктов, где объявили эвакуацию.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 23 декабря 2024 в 11:08;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным ХОВА, Харьковская область уже приняла 520 тысяч ВПО.".