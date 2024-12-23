“Тканинні шпалери, не у кожного в хаті такі”: де і як живуть ВПО на Харківщині
За даними ХОВА, Харківська область вже прийняла 520 тисяч ВПО.
Таким чином, Харківщина – у лідерах серед інших регіонів України за кількістю прийнятих переселенців. А після того, як оголосили про евакуацію із населених пунктів Куп’янського та Борівського напрямку, вирішили збільшити кількість місць тимчасового проживання для ВПО, сказав директор Департаменту цивільного захисту Іван Сокол.
“На данний момент після евакуації люди реєструються у транзитному пункті, який розташований у Харкові. Там їм надається перша необхідна допомога. Людей, які потребують розселення – розселяємо в Харкові та Харківській області. На данний момент розселено вже більше 10 тисяч людей”, – пояснив Сокол.
Загалом уже облаштували 76 таких місць тимчасового проживання.
“Привезли ввечері. Наступного дня я отримав от ящик – така допомога. Усе нормально. Умови – тканинні шпалери, не в кожного в хаті такі є”, – зазначив переселенець із Куп’янської громади Сергій Коваль.
ВПО надають не лише гуманітарну, а й фінансову допомогу, зазначили переселенці.
“Мене сьогодні сюди привезли, в Харків, одразу ми отримали по 10800 гривень допомоги. Зараз нам щомісяця платять по 2 тисячі гривень. Другу війну проживаю, мені багато років, я знаю, як після війни тієї жили – хліба не їли, а тут все добре. Вдома було гірше, я був один, нікого не бачив, а тут усі люди, спілкуюся я. Можна піти, куди заманеться, все добре”, – додав переселенець із Вовчанської громади Віктор Гук.
Тим часом у ХОВА вкотре закликали людей якнайшвидше виїжджати з тих населених пунктів, де оголосили евакуацію.
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- Категорії: Україна, Харків; Теги: ВПО, евакуація, переселенцы, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2024 в 11:08;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними ХОВА, Харківська область вже прийняла 520 тисяч ВПО.".