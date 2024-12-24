Бюджет на 2025-й утвердили на сессии Харьковского облсовета: что в приоритете
Об утвержденном бюджете Харьковской области на следующий год сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
Планируемый объем бюджета — 4 млрд 834 млн грн.
«Основной приоритет – это, конечно, усиление обороноспособности. На территориальную оборону Харьковщины было направлено 459 млн грн. Также продолжаем финансирование всех программ поддержки защитников и защитниц Украины, ветеранов войны и их семей. На это предусмотрено 134,5 млн грн», — отметил Синегубов.
На финансирование отрасли образования направили 1,2 млрд грн, учреждений здравоохранения — 140 млн грн, соцзащита и поддержка жителей Харьковщины — 135 млн грн. Резервный фонд составил 387 млн грн.
«Этот бюджет базовый и предусматривает первоочередные расходы для бюджетной коммунальной сферы», — добавил глава ХОВА.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бюджет, Олег Синегубов, Харьковский областной совет, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 24 декабря 2024 в 12:06;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об утвержденном бюджете Харьковской области на следующий год сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".