Бюджет на 2025-й утвердили на сессии Харьковского облсовета: что в приоритете

Об утвержденном бюджете Харьковской области на следующий год сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Планируемый объем бюджета — 4 млрд 834 млн грн.

«Основной приоритет – это, конечно, усиление обороноспособности. На территориальную оборону Харьковщины было направлено 459 млн грн. Также продолжаем финансирование всех программ поддержки защитников и защитниц Украины, ветеранов войны и их семей. На это предусмотрено 134,5 млн грн», — отметил Синегубов.

На финансирование отрасли образования направили 1,2 млрд грн, учреждений здравоохранения — 140 млн грн, соцзащита и поддержка жителей Харьковщины — 135 млн грн. Резервный фонд составил 387 млн грн.

«Этот бюджет базовый и предусматривает первоочередные расходы для бюджетной коммунальной сферы», — добавил глава ХОВА.