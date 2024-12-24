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Бюджет на 2025 рік затвердили на сесії Харківської облради: що у пріоритеті

Суспільство 12:06   24.12.2024
Вікторія Яковенко
Бюджет на 2025 рік затвердили на сесії Харківської облради: що у пріоритеті

Про затверджений бюджет Харківської області на наступний рік повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Запланований обсяг бюджету – 4 млрд 834 млн грн.

«Основний пріоритет — це, звичайно, посилення обороноздатності. На заходи територіальної оборони Харківщини спрямували 459 млн грн. Також продовжуємо фінансування всіх програм підтримки захисників та захисниць України, ветеранів війни та їхніх сімей. На це передбачили 134,5 млн грн», – зазначив Синєгубов.

На фінансування галузі освіти спрямували 1,2 млрд грн, закладів охорони здоров’я — 140 млн грн, соціальний захист та підтримку жителів Харківщини — 135 млн грн. Резервний фонд склав 387 млн грн.

«Цей бюджет є базовим та передбачає першочергові видатки для бюджетної комунальної сфери», – додав голова ХОВА.

Читайте також: Врахували витрати на проїзд та транспорт: Терехов про бюджет на 2025 рік

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2024 в 12:06;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про затверджений бюджет Харківської області на наступний рік повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".