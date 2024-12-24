Подозреваемого в покушении на умышленное убийство задержали в Харькове
Фото: sud.ua
Двое мужчин вместе выпивали, когда между ними внезапно возник конфликт. Один из товарищей несколько раз ударил второго ножом.
44-летнего пострадавшего доставили в медучреждение, вовремя оказанная помощь спасла ему жизнь, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
48-летнему харьковчанину сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (законченное покушение на умышленное убийство) УКУ, ему грозит до 15 лет тюрьмы. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, покушение на убийство, полиция Харьковской области;
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- • Дата публикации материала: 24 декабря 2024 в 20:53;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двое мужчин вместе выпивали, когда между ними внезапно возник конфликт. Один из товарищей несколько раз ударил второго ножом.".