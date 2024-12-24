Подозреваемого в покушении на умышленное убийство задержали в Харькове

Двое мужчин вместе выпивали, когда между ними внезапно возник конфликт. Один из товарищей несколько раз ударил второго ножом.

44-летнего пострадавшего доставили в медучреждение, вовремя оказанная помощь спасла ему жизнь, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

48-летнему харьковчанину сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (законченное покушение на умышленное убийство) УКУ, ему грозит до 15 лет тюрьмы. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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