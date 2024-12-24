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Підозрюваного в замаху на умисне вбивство затримали в Харкові

Події 20:53   24.12.2024
Олена Нагорна
Підозрюваного в замаху на умисне вбивство затримали в Харкові Фото: sud.ua

Двоє чоловіків разом випивали, коли між ними раптово виник конфлікт. Один із товаришів кілька разів ударив другого ножем.

44-річного потерпілого доправили до лікувальної установи, вчасно надана медична допомога врятувала йому життя, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.

48-річному харків’янину повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (закінчений замах на умисне вбивство) ККУ, йому загрожує до 15 років тюрми. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2024 в 20:53;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє чоловіків разом випивали, коли між ними раптово виник конфлікт. Один із товаришів кілька разів ударив другого ножем.".