Підозрюваного в замаху на умисне вбивство затримали в Харкові

Двоє чоловіків разом випивали, коли між ними раптово виник конфлікт. Один із товаришів кілька разів ударив другого ножем.

44-річного потерпілого доправили до лікувальної установи, вчасно надана медична допомога врятувала йому життя, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.

48-річному харків’янину повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (закінчений замах на умисне вбивство) ККУ, йому загрожує до 15 років тюрми. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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