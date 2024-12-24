Получала деньги на троих детей и тратила на себя горе-мать на Харьковщине

26-летняя жительница Чкаловской громады Чугуевского района в течение года получила более 35 тысяч гривен государственной помощи на детей как мать-одиночка, которой не являлась.

Женщина никогда не была в браке, однако она сознательно скрыла, что живет вместе с отцом троих своих детей, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«При заполнении заявления и декларации о доходах и имущественном состоянии она отметила, что не проживает с отцом детей, самостоятельно их воспитывает и ведет хозяйство. Кроме того, в апреле 2023 года женщину лишили родительских прав, после чего она продолжала получать деньги на детей, которые в дальнейшем тратила на собственные нужды», — рассказывают правоохранители.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 1, ч. 2 ст. 190 (мошенничество) УКУ. Ей грозит до трех лет тюрьмы.