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Получала деньги на троих детей и тратила на себя горе-мать на Харьковщине

Общество 18:14   24.12.2024
Елена Нагорная
Получала деньги на троих детей и тратила на себя горе-мать на Харьковщине Фото: ГУ НП в Харьковской области

26-летняя жительница Чкаловской громады Чугуевского района в течение года получила более 35 тысяч гривен государственной помощи на детей как мать-одиночка, которой не являлась. 

Женщина никогда не была в браке, однако она сознательно скрыла, что живет вместе с отцом троих своих детей, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«При заполнении заявления и декларации о доходах и имущественном состоянии она отметила, что не проживает с отцом детей, самостоятельно их воспитывает и ведет хозяйство. Кроме того, в апреле 2023 года женщину лишили родительских прав, после чего она продолжала получать деньги на детей, которые в дальнейшем тратила на собственные нужды», — рассказывают правоохранители.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 1, ч. 2 ст. 190 (мошенничество) УКУ. Ей грозит до трех лет тюрьмы.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 24 декабря 2024 в 18:14;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "26-летняя жительница Чкаловской громады Чугуевского района в течение года получила более 35 тысяч гривен государственной помощи на детей как мать-одиночка, которой не являлась. ".