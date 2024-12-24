Отримувала гроші на трьох дітей і витрачала на себе горе-мати на Харківщині
26-річна мешканка Чкаловської громади Чугуївського району протягом року отримала понад 35 тисяч гривень державної допомоги на дітей як мати-одиначка, якою не була.
Жінка ніколи не була одружена, проте свідомо приховала, що живе разом із батьком трьох своїх дітей, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.
«При заповненні заяви та декларації про доходи та майновий стан вона зазначила, що не проживає з батьком дітей, самостійно їх виховує та веде господарство. Крім того, у квітні 2023 року жінку позбавили батьківських прав, після чого вона продовжувала отримувати гроші на дітей, які надалі витрачала на власні потреби», – розповідають правоохоронці.
Жінці повідомили про підозру за ч. 1, ч. 2 ст. 190 (шахрайство) ККУ. Їй загрожує до трьох років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2024 в 18:14;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "26-річна мешканка Чкаловської громади Чугуївського району протягом року отримала понад 35 тисяч гривень державної допомоги на дітей як мати-одиначка, якою не була. ".