Решил порыбачить на тонком льду: на Харьковщине выловили утопленника

25-летний житель поселка Сонино Великобурлукской громады утром 22 декабря пошел рыбачить на местный пруд и не вернулся.

Водоем был покрыт льдом, однако из-за колебаний температур он не был прочным, информируют в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

24 декабря водолазы достали тело утопленника из пруда.

Чрезвычайники предостерегают: сейчас лед на водоемах слишком тонкий, поэтому выходить на него опасно для жизни.