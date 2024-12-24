Решил порыбачить на тонком льду: на Харьковщине выловили утопленника
Фото: sud.ua
25-летний житель поселка Сонино Великобурлукской громады утром 22 декабря пошел рыбачить на местный пруд и не вернулся.
Водоем был покрыт льдом, однако из-за колебаний температур он не был прочным, информируют в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
24 декабря водолазы достали тело утопленника из пруда.
Чрезвычайники предостерегают: сейчас лед на водоемах слишком тонкий, поэтому выходить на него опасно для жизни.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, лед, рыбак, рыбалка, утонул;
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- • Дата публикации материала: 24 декабря 2024 в 17:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25-летний житель поселка Сонино Великобурлукской громады утром 22 декабря пошел рыбачить на местный пруд и не вернулся.".