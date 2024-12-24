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Решил порыбачить на тонком льду: на Харьковщине выловили утопленника

Происшествия 17:18   24.12.2024
Елена Нагорная
Решил порыбачить на тонком льду: на Харьковщине выловили утопленника Фото: sud.ua

25-летний житель поселка Сонино Великобурлукской громады утром 22 декабря пошел рыбачить на местный пруд и не вернулся.

Водоем был покрыт льдом, однако из-за колебаний температур он не был прочным, информируют в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

24 декабря водолазы достали тело утопленника из пруда.

Чрезвычайники предостерегают: сейчас лед на водоемах слишком тонкий, поэтому выходить на него опасно для жизни.

Читайте также: Косулю из ледяной воды достали спасатели на Харьковщине (фото)

 

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 24 декабря 2024 в 17:18;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25-летний житель поселка Сонино Великобурлукской громады утром 22 декабря пошел рыбачить на местный пруд и не вернулся.".