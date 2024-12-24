Вирішив порибалити на тонкому льоду: на Харківщині виловили потопельника
Фото: sud.ua
25-річний мешканець селища Соніно Великобурлуцької громади вранці 22 грудня пішов рибалити на місцевий ставок і не повернувся.
Водойма була покрита кригою, проте через коливання температур вона не була міцною, інформують у ГУ ДСНС України в Харківській області.
24 грудня водолази дістали тіло потопельника зі ставка.
Надзвичайники застерігають: зараз лід на водоймах занадто тонкий, тому виходити на нього небезпечно для життя.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2024 в 17:18;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "25-річний мешканець селища Соніно Великобурлуцької громади вранці 22 грудня пішов рибалити на місцевий ставок і не повернувся.".