Вирішив порибалити на тонкому льоду: на Харківщині виловили потопельника

25-річний мешканець селища Соніно Великобурлуцької громади вранці 22 грудня пішов рибалити на місцевий ставок і не повернувся.

Водойма була покрита кригою, проте через коливання температур вона не була міцною, інформують у ГУ ДСНС України в Харківській області.

24 грудня водолази дістали тіло потопельника зі ставка.

Надзвичайники застерігають: зараз лід на водоймах занадто тонкий, тому виходити на нього небезпечно для життя.