Рождество для харьковчан пройдет в тумане: прогноз погоды на 25 декабря

В среду, 25 декабря, в Харькове и области осадки не прогнозируют. Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 0 до 2 градусов тепла, днем — от 2 до 4 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура составит от 2 градусов мороза до 3 тепла, днем — от 0 до 5 тепла.

Ветер северо-восточный — 5-10 м/с.

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