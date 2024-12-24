Рождество для харьковчан пройдет в тумане: прогноз погоды на 25 декабря
В среду, 25 декабря, в Харькове и области осадки не прогнозируют. Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 0 до 2 градусов тепла, днем — от 2 до 4 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночная температура составит от 2 градусов мороза до 3 тепла, днем — от 0 до 5 тепла.
Ветер северо-восточный — 5-10 м/с.
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- • Дата публикации материала: 24 декабря 2024 в 19:33;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 25 декабря, в Харькове и области осадки не прогнозируют. Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров. ".