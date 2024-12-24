Live
  • Вт 24.12.2024
  • Харьков  +3°С
  • USD 41.99
  • EUR 43.65

Рождество для харьковчан пройдет в тумане: прогноз погоды на 25 декабря

Погода 19:33   24.12.2024
Елена Нагорная
Рождество для харьковчан пройдет в тумане: прогноз погоды на 25 декабря

В среду, 25 декабря, в Харькове и области осадки не прогнозируют. Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров. 

В Харькове ночью термометры будут показывать от 0 до 2 градусов тепла, днем — от 2 до 4 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура составит от 2 градусов мороза до 3 тепла, днем — от 0 до 5 тепла.

Ветер северо-восточный — 5-10 м/с.

Читайте также: Опасная погода будет в Харькове и области на Рождество

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Активные бои за Купянск продлятся до марта – что потом, рассказали в Ахиллесе
Активные бои за Купянск продлятся до марта – что потом, рассказали в Ахиллесе
24.12.2024, 09:39
Харьков будет выглядеть по-новому: рекламу разместят иначе, подробности
Харьков будет выглядеть по-новому: рекламу разместят иначе, подробности
24.12.2024, 14:49
ВС РФ атаковали в новом месте на севере от Харькова: данные Генштаба
ВС РФ атаковали в новом месте на севере от Харькова: данные Генштаба
24.12.2024, 16:47
Новости Харькова — главное за 24.12: атака у границы на севере от Харькова
Новости Харькова — главное за 24.12: атака у границы на севере от Харькова
24.12.2024, 19:24
«Тканевые обои, не у каждого в доме такие»: где и как живут ВПО на Харьковщине
«Тканевые обои, не у каждого в доме такие»: где и как живут ВПО на Харьковщине
23.12.2024, 11:08
Чтобы защитникам было тепло: в Сочельник харьковчане молились за мир (видео)
Чтобы защитникам было тепло: в Сочельник харьковчане молились за мир (видео)
24.12.2024, 20:01

Новости по теме:

19:33
Рождество для харьковчан пройдет в тумане: прогноз погоды на 25 декабря
19:13
«Огни в Харькове — символ веры в победу»: Терехов поздравляет с Рождеством 📹
18:54
«Намерения уже стали очевидными» — Канашевич об атаках врага на Купянщине
18:14
Получала деньги на троих детей и тратила на себя горе-мать на Харьковщине
17:43
Ситуация с водоснабжением Харькова была почти критической, деньги нашли — ХОВА

Вы читали новость: «Рождество для харьковчан пройдет в тумане: прогноз погоды на 25 декабря»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 24 декабря 2024 в 19:33;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 25 декабря, в Харькове и области осадки не прогнозируют. Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров. ".