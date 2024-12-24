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Різдво для харків’ян пройде в тумані: прогноз погоди на 25 грудня

Погода 19:33   24.12.2024
Олена Нагорна
Різдво для харків’ян пройде в тумані: прогноз погоди на 25 грудня

У середу, 25 грудня, у Харкові та області опади не прогнозують. Вночі та вранці туман, видимість 200-500 метрів. 

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 0 до 2 градусів тепла, вдень – від 2 до 4 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура становитиме від 2 градусів морозу до 3 тепла, вдень – від 0 до 5 тепла.

Вітер північно-східний – 5-10 м/с.

Читайте також: Небезпечна погода буде в Харкові та області на Різдво

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2024 в 19:33;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 25 грудня, у Харкові та області опади не прогнозують. Вночі та вранці туман, видимість 200-500 метрів. ".