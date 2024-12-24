Різдво для харків’ян пройде в тумані: прогноз погоди на 25 грудня

У середу, 25 грудня, у Харкові та області опади не прогнозують. Вночі та вранці туман, видимість 200-500 метрів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 0 до 2 градусів тепла, вдень – від 2 до 4 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура становитиме від 2 градусів морозу до 3 тепла, вдень – від 0 до 5 тепла.

Вітер північно-східний – 5-10 м/с.

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