Небезпечна погода буде в Харкові та області на Різдво

Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області 25 грудня.

«Вночі та вранці 25 грудня по області та місту очікується туман, видимість 200 – 500 м. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

Водіїв та пішоходів синоптики закликали бути обережними.