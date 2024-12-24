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Небезпечна погода буде в Харкові та області на Різдво

Погода 12:48   24.12.2024
Вікторія Яковенко
Небезпечна погода буде в Харкові та області на Різдво

Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області 25 грудня.

«Вночі та вранці 25 грудня по області та місту очікується туман, видимість 200 – 500 м. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

Водіїв та пішоходів синоптики закликали бути обережними.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2024 в 12:48;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області 25 грудня.".