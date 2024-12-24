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Опасная погода будет в Харькове и области на Рождество

Погода 12:48   24.12.2024
Виктория Яковенко
Опасная погода будет в Харькове и области на Рождество

Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 25 декабря.

«Ночью и утром 25 декабря по области и городу ожидается туман, видимость 200 – 500 м. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.

Водителей и пешеходов синоптики призвали быть осторожными.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 декабря 2024 в 12:48;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 25 декабря.".