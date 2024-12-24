Рождество на фронте: как отмечают защитники из харьковской бригады НГУ (фото)

Военные капелланы харьковской 5-й Слобожанской бригады «Скиф» НГУ в канун Рождества поздравили защитников в местах выполнения боевых задач.

Традиционным символом Рождества стал Вифлеемский огонь мира, который капелланы привезли в каждое подразделение бригады, говорится в Facebook 5-й Слобожанской.

«Свет Вифлеемского огня мира является символом победы добра над злом, света над тьмой, который несет долгожданную победу, мир и согласие, духовное единение, спокойствие и любовь. Маленький лучик, который мы сегодня передаем каждому бойцу бригады, — это символ единения с Иисусом Христом, который родился, чтобы каждый из них, находясь далеко от своих семей, мог мысленно окунуться в домашнюю атмосферу, почувствовать тепло и покой», — отметил военный капеллан отец Евгений.



Фото: 5-я Слобожанская бригада «Скиф» НГУ

Также капелланы освящали двенадцать праздничных блюд, вместе с бойцами пели колядки и угощались кутьей.



Фото: 5-я Слобожанская бригада «Скиф» НГУ

«Из-за российской агрессии ни я, ни мои побратимы не сможем отпраздновать Рождество вместе со своими семьями. Поэтому и общение с капелланами, и переданный ими от пластунов Вифлеемский огонь согревают нас в этот зимний вечер, придают сил и вдохновения на дальнейшую борьбу», — сказал гвардеец с позывным Игнат.



Фото: 5-я Слобожанская бригада «Скиф» НГУ