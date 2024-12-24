Різдво на фронті: як відзначають захисники з харківської бригади НГУ (фото)

Військові капелани харківської 5-ї Слобожанської бригади «Скіф» НГУ напередодні Різдва привітали захисників у місцях виконання бойових завдань.

Традиційним символом Різдва став Вифлеємський вогонь миру, який капелани привезли до кожного підрозділу бригади, йдеться у фейсбуці 5-ї Слобожанської.

«Світло Вифлеємського вогню миру є символом перемоги добра над злом, світла над темрявою, яке несе довгоочікувану перемогу, мир та злагоду, духовне єднання спокій та любов. Маленький промінчик, який ми сьогодні передаємо кожному бійцю бригади, – це символ єднання з Ісусом Христом, котрий народився, щоб кожен з них, перебуваючи далеко від своїх родин, міг подумки поринути у домашню атмосферу, відчути тепло та спокій», — зазначив військовий капелан отець Євген.



Фото: 5-та Слобожанська бригада «Скіф» НГУ

Також капелани освячували дванадцять святкових страв, разом із бійцями співали колядки та пригощалися кутею.



Фото: 5-та Слобожанська бригада «Скіф» НГУ

«Через російську агресію ані я, ані мої побратими не зможемо відсвяткувати Різдво разом зі своїми родинами. Тож і спілкування з капеланами, і переданий ними від пластунів Вифлеємський вогонь зігрівають нас у цей зимовий вечір, надають сил та наснаги на подальшу боротьбу», – зауважив гвардієць на позивний Гнат.



Фото: 5-та Слобожанська бригада «Скіф» НГУ