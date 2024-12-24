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Різдво на фронті: як відзначають захисники з харківської бригади НГУ (фото)

Фронт 22:04   24.12.2024
Олена Нагорна
Різдво на фронті: як відзначають захисники з харківської бригади НГУ (фото) Фото: 5-та Слобожанська бригада «Скіф» НГУ

Військові капелани харківської 5-ї Слобожанської бригади «Скіф» НГУ напередодні Різдва привітали захисників у місцях виконання бойових завдань.

Традиційним символом Різдва став Вифлеємський вогонь миру, який капелани привезли до кожного підрозділу бригади, йдеться у фейсбуці 5-ї Слобожанської.

«Світло Вифлеємського вогню миру є символом перемоги добра над злом, світла над темрявою, яке несе довгоочікувану перемогу, мир та злагоду, духовне єднання спокій та любов. Маленький промінчик, який ми сьогодні передаємо кожному бійцю бригади, – це символ єднання з Ісусом Христом, котрий народився, щоб кожен з них, перебуваючи далеко від своїх родин, міг подумки поринути у домашню атмосферу, відчути тепло та спокій», — зазначив військовий капелан отець Євген.


Фото: 5-та Слобожанська бригада «Скіф» НГУ

Також капелани освячували дванадцять святкових страв, разом із бійцями співали колядки та пригощалися кутею.


Фото: 5-та Слобожанська бригада «Скіф» НГУ

«Через російську агресію ані я, ані мої побратими не зможемо відсвяткувати Різдво разом зі своїми родинами. Тож і спілкування з капеланами, і переданий ними від пластунів Вифлеємський вогонь зігрівають нас у цей зимовий вечір, надають сил та наснаги на подальшу боротьбу», – зауважив гвардієць на позивний Гнат.


Фото: 5-та Слобожанська бригада «Скіф» НГУ

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2024 в 22:04;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військові капелани харківської 5-ї Слобожанської бригади «Скіф» НГУ напередодні Різдва привітали захисників у місцях виконання бойових завдань.".