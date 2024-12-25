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«Для нас, такая, критическая ситуация»: Синегубов о Харькове после обстрела

Происшествия 11:39   25.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
«Для нас, такая, критическая ситуация»: Синегубов о Харькове после обстрела скриншот

Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил обновленные данные о ситуации в Харькове.

Он уточнил, что в городе зафиксировали 12 ракетных ударов.

«Все они пришлись по объектам либо промышленным, либо нашей критической инфраструктуре. Сейчас у нас есть проблемы с электроснабжением. Приблизительно 500 тысяч абонентов по городу Харькову и частично по области без электроэнергии. Что касается самого города Харькова, то, конечно, проблематика с тепло- и водоснабжением, именно горячей воды. Примерно 520 тысяч абонентов у нас сейчас без этих остается услуг. На месте работают все наши подразделения ГСЧС, конечно, коммунальные службы», – отметил Синегубов.

На данный момент специалисты пытаются оценить и проанализировать повреждения из-за «прилетов», а также спрогнозировать, сколько времени может уйти на их ликвидацию.

«Потому что это, действительно, для нас такая критическая ситуация. Значит, сейчас мы четко понимаем уже по некоторым объектам соответствующие сроки прогнозируемые в восстановлении. По части объектов еще продолжаются ликвидация последствий, и только после этого мы сможем понять, насколько, скажем так, критически повреждено то или иное оборудование», – добавил начальник ХОВА.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 25 декабря 2024 в 11:39;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил обновленные данные о ситуации в Харькове.".