«Для нас, такая, критическая ситуация»: Синегубов о Харькове после обстрела
Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил обновленные данные о ситуации в Харькове.
Он уточнил, что в городе зафиксировали 12 ракетных ударов.
«Все они пришлись по объектам либо промышленным, либо нашей критической инфраструктуре. Сейчас у нас есть проблемы с электроснабжением. Приблизительно 500 тысяч абонентов по городу Харькову и частично по области без электроэнергии. Что касается самого города Харькова, то, конечно, проблематика с тепло- и водоснабжением, именно горячей воды. Примерно 520 тысяч абонентов у нас сейчас без этих остается услуг. На месте работают все наши подразделения ГСЧС, конечно, коммунальные службы», – отметил Синегубов.
На данный момент специалисты пытаются оценить и проанализировать повреждения из-за «прилетов», а также спрогнозировать, сколько времени может уйти на их ликвидацию.
«Потому что это, действительно, для нас такая критическая ситуация. Значит, сейчас мы четко понимаем уже по некоторым объектам соответствующие сроки прогнозируемые в восстановлении. По части объектов еще продолжаются ликвидация последствий, и только после этого мы сможем понять, насколько, скажем так, критически повреждено то или иное оборудование», – добавил начальник ХОВА.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, синегубов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 25 декабря 2024 в 11:39;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил обновленные данные о ситуации в Харькове.".