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“Для нас, така, критична ситуація”: Синєгубов про Харків після обстрілу

Події 11:39   25.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
“Для нас, така, критична ситуація”: Синєгубов про Харків після обстрілу скріншот

Начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив оновлені дані щодо ситуації в Харкові.

Він уточнив, що в місті зафіксували 12 ракетних ударів.

“Всі вони прийшлися по об’єктах або промислових, або нашої критичної інфраструктури. Наразі є у нас проблеми із електропостачанням. Приблизно 500 тисяч абонентів по місту Харкову і частково по області без електроенергії. Що стосується самого міста Харкова, то є, звичайно, проблематика із тепло-та водопостачанням, саме гарячої води. Приблизно 520 тисяч абонентів у нас зараз без цих залишається послуг. На місці працюють всі наші підрозділи ДСНС, звичайно, комунальні служби”, – зазначив Синєгубов.

Наразі фахівці намагаються оцінити та проаналізувати пошкодження через “прильоти”, а також спрогнозувати, скільки часу може піти на їх ліквідацію.

“Тому що це дійсно для нас така критична ситуація. Значить, наразі ми чітко розуміємо вже по деяких об’єктах відповідні терміни прогнозовано у відновлені, по частині об’єктів ще тривають ліквідація наслідків, і лише після того ми зможемо зрозуміти, наскільки, скажімо так, критично ушкоджене те чи інше обладнання”, – додав начальник ХОВА.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2024 в 11:39;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив оновлені дані щодо ситуації в Харкові.".