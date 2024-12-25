“Для нас, така, критична ситуація”: Синєгубов про Харків після обстрілу
Начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив оновлені дані щодо ситуації в Харкові.
Він уточнив, що в місті зафіксували 12 ракетних ударів.
“Всі вони прийшлися по об’єктах або промислових, або нашої критичної інфраструктури. Наразі є у нас проблеми із електропостачанням. Приблизно 500 тисяч абонентів по місту Харкову і частково по області без електроенергії. Що стосується самого міста Харкова, то є, звичайно, проблематика із тепло-та водопостачанням, саме гарячої води. Приблизно 520 тисяч абонентів у нас зараз без цих залишається послуг. На місці працюють всі наші підрозділи ДСНС, звичайно, комунальні служби”, – зазначив Синєгубов.
Наразі фахівці намагаються оцінити та проаналізувати пошкодження через “прильоти”, а також спрогнозувати, скільки часу може піти на їх ліквідацію.
“Тому що це дійсно для нас така критична ситуація. Значить, наразі ми чітко розуміємо вже по деяких об’єктах відповідні терміни прогнозовано у відновлені, по частині об’єктів ще тривають ліквідація наслідків, і лише після того ми зможемо зрозуміти, наскільки, скажімо так, критично ушкоджене те чи інше обладнання”, – додав начальник ХОВА.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Читайте також: Терехов закликав харків’ян зберігати тепло в будинках: ситуація з опаленням
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: обстріли, сінєгубов, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «“Для нас, така, критична ситуація”: Синєгубов про Харків після обстрілу»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2024 в 11:39;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив оновлені дані щодо ситуації в Харкові.".