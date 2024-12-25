“Для нас, така, критична ситуація”: Синєгубов про Харків після обстрілу

Начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив оновлені дані щодо ситуації в Харкові.

Він уточнив, що в місті зафіксували 12 ракетних ударів.

“Всі вони прийшлися по об’єктах або промислових, або нашої критичної інфраструктури. Наразі є у нас проблеми із електропостачанням. Приблизно 500 тисяч абонентів по місту Харкову і частково по області без електроенергії. Що стосується самого міста Харкова, то є, звичайно, проблематика із тепло-та водопостачанням, саме гарячої води. Приблизно 520 тисяч абонентів у нас зараз без цих залишається послуг. На місці працюють всі наші підрозділи ДСНС, звичайно, комунальні служби”, – зазначив Синєгубов.

Наразі фахівці намагаються оцінити та проаналізувати пошкодження через “прильоти”, а також спрогнозувати, скільки часу може піти на їх ліквідацію.

“Тому що це дійсно для нас така критична ситуація. Значить, наразі ми чітко розуміємо вже по деяких об’єктах відповідні терміни прогнозовано у відновлені, по частині об’єктів ще тривають ліквідація наслідків, і лише після того ми зможемо зрозуміти, наскільки, скажімо так, критично ушкоджене те чи інше обладнання”, – додав начальник ХОВА.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”