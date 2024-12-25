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Где идут бои на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00

Фронт 16:50   25.12.2024
Виктория Яковенко
Где идут бои на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении состоялся один бой с оккупантами в районе Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

Пять штурмовых действий зафиксировано вблизи Двуречной, Песчаного, Колесниковки и Лозовой на Купянском направлении, три из этих боев продолжаются до сих пор.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 декабря 2024 в 16:50;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении состоялся один бой с оккупантами в районе Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".