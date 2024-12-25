Где идут бои на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00

На Харьковском направлении состоялся один бой с оккупантами в районе Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

Пять штурмовых действий зафиксировано вблизи Двуречной, Песчаного, Колесниковки и Лозовой на Купянском направлении, три из этих боев продолжаются до сих пор.