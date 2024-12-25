Де йдуть бої на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00

На Харківському напрямку відбувся один бій з окупантами в районі Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

П’ять штурмових дій зафіксовано поблизу Дворічної, Піщаного, Колісниківки та Лозової на Куп’янському напрямку, три з цих боїв тривають дотепер.