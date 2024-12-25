Де йдуть бої на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00
Фото: Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку відбувся один бій з окупантами в районі Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
П’ять штурмових дій зафіксовано поблизу Дворічної, Піщаного, Колісниківки та Лозової на Куп’янському напрямку, три з цих боїв тривають дотепер.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: атаки, бои, війна, Генштаб ЗСУ, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2024 в 16:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку відбувся один бій з окупантами в районі Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".