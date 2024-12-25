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Де йдуть бої на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00

Фронт 16:50   25.12.2024
Вікторія Яковенко
Де йдуть бої на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку відбувся один бій з окупантами в районі Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

П’ять штурмових дій зафіксовано поблизу Дворічної, Піщаного, Колісниківки та Лозової на Куп’янському напрямку, три з цих боїв тривають дотепер.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2024 в 16:50;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку відбувся один бій з окупантами в районі Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".