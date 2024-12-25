Цены выросли: во сколько обойдется харьковчанам праздничный стол

В Харьковском горсовете проанализировали цены на популярные продукты к праздничному столу.

По данным департамента административных услуг и потребительского рынка, цены:

🥒на свежие огурцы составляют в среднем 80-150 грн/кг,

🍊мандарины — 65-120 грн/кг,

🥚яйца куриные — 50-100 грн/10 шт.,

🥫майонез 67% — 35-53 грн/350 г,

☘️зеленый горошек консервированный — 36-60 грн/400 г,

🐟селёдка — 150-180 грн/кг,

🐖ошеек свинины — 220-250 грн/кг,

🍬конфеты шоколадные – от 155 грн/кг.

«По сравнению с предновогодним периодом прошлого года больше всего подорожали мандарины (+20%), яйца куриные (+18%), огурцы свежие и селедка (по +15%). Цены на майонез, зеленый горошек, конфеты шоколадные, свинину выросли в среднем на 3-10%», — отметили в мэрии.