Цены выросли: во сколько обойдется харьковчанам праздничный стол
Фото: Харьковский горсовет
В Харьковском горсовете проанализировали цены на популярные продукты к праздничному столу.
По данным департамента административных услуг и потребительского рынка, цены:
🥒на свежие огурцы составляют в среднем 80-150 грн/кг,
🍊мандарины — 65-120 грн/кг,
🥚яйца куриные — 50-100 грн/10 шт.,
🥫майонез 67% — 35-53 грн/350 г,
☘️зеленый горошек консервированный — 36-60 грн/400 г,
🐟селёдка — 150-180 грн/кг,
🐖ошеек свинины — 220-250 грн/кг,
🍬конфеты шоколадные – от 155 грн/кг.
«По сравнению с предновогодним периодом прошлого года больше всего подорожали мандарины (+20%), яйца куриные (+18%), огурцы свежие и селедка (по +15%). Цены на майонез, зеленый горошек, конфеты шоколадные, свинину выросли в среднем на 3-10%», — отметили в мэрии.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: міськрада, свинина, стол, Харьков, цены, яйца;
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- • Дата публикации материала: 25 декабря 2024 в 15:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском горсовете проанализировали цены на популярные продукты к праздничному столу.".