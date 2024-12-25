Ціни зросли: у скільки обійдеться харків’янам святковий стіл
Фото: Харківська міськрада
У Харківській міськраді проаналізували ціни на популярні продукти до святкового столу.
За даними департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку, ціни:
🥒на свіжі огірки складають у середньому 80-150 грн/кг,
🍊мандарини – 65-120 грн/кг,
🥚яйця курячі – 50-100 грн/10 шт.,
🥫майонез 67% – 35-53 грн/350 г,
☘️зелений горошок консервований – 36-60 грн/400 г,
🐟оселедець – 150-180 грн/кг,
🐖ошийок свинини – 220-250 грн/кг,
🍬цукерки шоколадні – від 155 грн/кг.
«Порівняно з передноворічним періодом минулого року найбільше подорожчали мандарини (+20%), яйця курячі (+18 %), огірки свіжі та оселедець (по +15%). Ціни на майонез, зелений горошок, цукерки шоколадні, свинину зросли в середньому на 3-10%», – зазначили у мерії.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2024 в 15:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській міськраді проаналізували ціни на популярні продукти до святкового столу.".