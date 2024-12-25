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Ціни зросли: у скільки обійдеться харків’янам святковий стіл

Суспільство 15:50   25.12.2024
Вікторія Яковенко
Ціни зросли: у скільки обійдеться харків’янам святковий стіл Фото: Харківська міськрада

У Харківській міськраді проаналізували ціни на популярні продукти до святкового столу.

За даними департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку, ціни:

🥒на свіжі огірки складають у середньому 80-150 грн/кг,

🍊мандарини – 65-120 грн/кг,

🥚яйця курячі – 50-100 грн/10 шт.,

🥫майонез 67% – 35-53 грн/350 г,

☘️зелений горошок консервований – 36-60 грн/400 г,

🐟оселедець – 150-180 грн/кг,

🐖ошийок свинини – 220-250 грн/кг,

🍬цукерки шоколадні – від 155 грн/кг.

«Порівняно з передноворічним періодом минулого року найбільше подорожчали мандарини (+20%), яйця курячі (+18 %), огірки свіжі та оселедець (по +15%). Ціни на майонез, зелений горошок, цукерки шоколадні, свинину зросли в середньому на 3-10%», – зазначили у мерії.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2024 в 15:50;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській міськраді проаналізували ціни на популярні продукти до святкового столу.".