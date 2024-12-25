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Женщина погибла утром на Харьковщине из-за обстрела РФ

Происшествия 12:32   25.12.2024
Виктория Яковенко
Женщина погибла утром на Харьковщине из-за обстрела РФ Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба ХГС

Армия РФ 25 декабря примерно в 9:30 обстреляла село Новоосиново Купянского района, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

В результате обстрела погибла 53-летняя женщина. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

Следователи начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УКУ).

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 декабря 2024 в 12:32;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ 25 декабря примерно в 9:30 обстреляла село Новоосиново Купянского района, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.".