Жінка загинула вранці на Харківщині через обстріл РФ
Ілюстративне фото. Джерело: пресслужба ХМР
Армія РФ 25 грудня приблизно о 9:30 обстріляла село Новоосинове Купʼянського району, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Внаслідок обстрілу загинула 53-річна жінка. Пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди.
Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 ККУ).
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Купянщина, обстріл, погибла, харківщина, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2024 в 12:32;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ 25 грудня приблизно о 9:30 обстріляла село Новоосинове Купʼянського району, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.".