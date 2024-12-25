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Жінка загинула вранці на Харківщині через обстріл РФ

Події 12:32   25.12.2024
Вікторія Яковенко
Жінка загинула вранці на Харківщині через обстріл РФ Ілюстративне фото. Джерело: пресслужба ХМР

Армія РФ 25 грудня приблизно о 9:30 обстріляла село Новоосинове Купʼянського району, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Внаслідок обстрілу загинула  53-річна жінка. Пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 ККУ).

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2024 в 12:32;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ 25 грудня приблизно о 9:30 обстріляла село Новоосинове Купʼянського району, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.".